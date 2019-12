5 andere vrouwen: Andrew was getuige misbruik Epstein

Giuffre zegt dat zij in 2001 op 17-jarige leeftijd driemaal onder dwang seks heeft gehad met prins Andrew. In Londen, New York en op de Amerikaanse Maagdeneilanden.

Terwijl Virginia de avond met Andrew in Londen beschrijft vertelt ze over dat Andrew, de Amerikaanse zakenman Jeffrey Epstein en diens ’hoerenmadam’ Ghislaine Maxwell haar meenamen naar een nachtclub in Londen, waar de prins haar vroeg om met hem te dansen. „Hij is de meest afschuwelijke danser die ik ooit in mijn leven heb gezien”, zegt Giuffre. „Zijn zweet was alsof het haast overal regende.” Opmerkelijk, want Andrew claimde in een eerder interview met de BBC de opmerking dat hij wegens een medische aandoening niet kan zweten.

Na de club heeft Virginia naar eigen zeggen instructies gekregen van Maxwell dat ze voor Andrew hetzelfde moest doen als wat ze voor Epstein deed. Ze zegt dat ze later die avond seks hebben gehad in het huis van Maxwell. „Ghislaine vertelde me dat ik voor Andrew moest doen wat ik altijd voor Jeffrey deed en dat maakte me misselijk. Het was walgelijk. Hij stond op, bedankte en liep weg terwijl ik op bed zat. Ik voelde me angstig, beschaamd en vies.” Volgens Virginia duurde de ’procedure’, zoals ze het noemde, niet lang.

Het vraaggesprek met Giuffre vond eerder plaats dan het interview van prins Andrew.

Emails

In uitgelekte emails, die het BBC-programma Panorama in handen heeft, valt te lezen dat prins Andrew aan Ghislaine Maxwell vraagt om hulp, nadat Virginia documenten indiende bij de rechtbank in Florida. De prins zou hebben geschreven aan Maxwell: „Laat me weten wanneer we kunnen praten. Ik heb wat specifieke vragen over Virginia Roberts.” Hierop zou Maxwell hebben geantwoord: „Ik heb wat informatie. Bel me wanneer je tijd hebt.”

Steun van de Britten

Virgina roept de Britten op om haar te steunen. „Ik smeek de mensen in het Verenigd Koninkrijk achter me te staan, me te helpen in dit gevecht, dit niet normaal te vinden. Dit is niet een of ander ranzig seksverhaal. Dit is een verhaal over mensenhandel, over misbruik en jullie koningshuis.”

Slaapkamers en massages

Virginia, nu getrouwd en moeder van drie kinderen, zei dat er slechts één van beiden de waarheid sprak en dat was zijzelf.

Epstein gebruikte jarenlang minderjarige meisjes en leende hen ook uit aan vrienden, zoals Andrew. Hij zette Ghislaine Maxwell in als een soort 'hoerenmadam'. Ook daarover vertelde Virginia uitvoerig. De prins raakte twintig jaar geleden via Maxwell bevriend met Epstein, die hem aan goede contacten hielp en waar hij daarna regelmatig te gast was. Andrew ontkende ooit iets te hebben gemerkt van wat er in de huizen en slaapkamers van Epsteins huizen gaande was, maar meerdere vrouwen hebben verklaard dat ook hij massages kreeg. Al of niet met een 'vervolg'.

Functies neerleggen

Epstein liep in 2006 tegen de lamp, maar via een goede deal met justitie kreeg hij slechts een korte gevangenisstraf voor het ronselen van een prostituee. Andrew maakte in 2010 een einde aan de vriendschap, maar logeerde daarvoor wel vijf dagen bij de Amerikaan thuis. Eerder dit jaar werd Epstein opnieuw opgepakt, nu met een stapel beschuldigingen. Voordat het echter tot een rechtszaak kon komen, maakte hij in zijn cel een einde aan zijn leven.

Prins Andrew kwam daardoor weer onder vuur te liggen door zijn langdurige vriendschap met Epstein. Hij dacht zijn naam te kunnen zuiveren in een BBC-interview, maar dat had echter het tegenovergestelde effect en veroorzaakte veel ophef. Daarop heeft de prins in opdracht van koningin Elizabeth al zijn openbare functies moeten neerleggen.

De prins ontkent dat hij seks met haar heeft gehad. „Elke bewering die het tegendeel beweert, is vals en ongegrond”, liet Buckingham Palace weten als reactie op het interview met Giuffre.