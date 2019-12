Virginia: ’Andrew zweette alsof het overal regende’

Giuffre zegt dat Andrew, de Amerikaanse zakenman Jeffrey Epstein en diens ’hoerenmadam’ Ghislaine Maxwell haar meenamen naar een nachtclub in Londen, waar de prins haar vroeg om met hem te dansen. „Hij is de meest afschuwelijke danser die ik ooit in mijn leven heb gezien”, zegt Giuffre. „Zijn zweet was alsof het haast overal regende.”

Na de club heeft Virginia naar eigen zeggen instructies gekregen van Maxwell dat ze voor Andrew hetzelfde moest doen als wat ze voor Epstein deed „en dat maakte me gewoon ziek.” Ze zegt dat ze later die avond seks hebben gehad in het huis van Maxwell.