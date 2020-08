Theo Maassen werkt aan nieuwe voorstelling

Het is opvallend dat de cabaretier uit Eindhoven nu al met nieuw materiaal komt. Maassen was toen half maart de coronacrisis uitbrak en alle theaters de deuren moesten sluiten nog bezig met zijn vorige tournee, de goed ontvangen voorstelling Situatie gewijzigd. De 53-jarige komiek zou nog een reeks in theater Carré in Amsterdam spelen. Voor zover bekend zijn deze shows geannuleerd.

Voor DeLaMar Theater organiseren George & Eran Producties twee weken lang een vrolijk, muzikaal en theatraal festival. Op verschillende plekken in het theater zijn er allerlei concerten, theaterstukken en cabaretshows te zien van bekende en minder bekende artiesten.

De kaarten voor deze voorstellingen zijn los te boeken; per middag of avond is het mogelijk om twee verschillende voorstellingen te bezoeken. Onder anderen Abdelkader Benali, Paul de Munnik, Meral Polat en Hans Lebbis werken mee aan het bijzondere programma.