Hailey Bieber lanceert eigen kookshow

Voor Bieber is What’s In My Kitchen? een logisch vervolg op haar eerdere onlineserie Who’s In My Bathroom?, waarin ze met bekende gasten spreekt onder het genot van een hapje en drankje. „Ik vind koken en maaltijden delen met mijn vrienden al jaren leuk. Ik vind het erg leuk om dit nieuwe project te lanceren”, zegt Bieber in een statement tegen The Hollywood Reporter.

In de eerste aflevering van haar nieuwe kookshow deelt Bieber haar favoriete recept voor kippenvleugeltjes.