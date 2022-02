Chantal Janzen denkt niet na over terugkeer bij The Voice: ’Je bekijkt het toch als buitenstaander’

Chantal Janzen Ⓒ William Rutten

Chantal Janzen weet nog niet of ze terug wil keren als presentatrice van The Voice of Holland. Ze wil het nog even aankijken, zo vertelt ze maandag in RTL Boulevard.