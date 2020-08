Vingerverven voor ’Meisje met de parel’ van Vermeer

’Het geheim van de meester’ verklaard voor jong en oud. Ⓒ Foto: Michel Schnater

Waar kun je in op één verdieping Het puttertje van Carel Fabritius, Stilleven met akkerbloemen en rozen van Van Gogh, de Marskamer van Jeroen Bosch en Victory Boogie Woogie van Piet Mondriaan bewonderen? In het Grachtenmuseum in Amsterdam. Toegegeven: het zijn ’kopieën’. Maar des te interessanter om daar eens met je neus bovenop te gaan staan