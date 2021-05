Samantha Steenwijk wil meedoen aan het Songfestival

Samantha, die vooral gewend is in het Nederlands te zingen, heeft het er voor het Songfestival voor over om een nummer in andere taal te doen. „Al moet ik het in het Turks doen. Het maakt me niet uit.”

Wel zou de zangeres zelf het liefst in haar eigen taal zingen. „Mensen zeggen altijd: ’Je kan het niet meer in je eigen taal doen, want dat is gedateerd’. Maar drie jaar geleden won nog die ene man met dat vieze vette haar uit Portugal, weet je dat nog”, zegt ze over zanger Salvador Sobral, die in 2017 won.