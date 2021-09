Harry reikt onderscheidingen uit aan oorlogsveteranen en Bon Jovi

Tijdens het gala dat plaatsvindt op 10 november worden Amerikaanse militairen geëerd die moed en doorzettingsvermogen hebben getoond ten tijde van groot gevaar of die kampen met persoonlijke omstandigheden waardoor zij hun werk moeilijker konden uitvoeren. Daarbij kan gedacht worden aan mentale gezondheidsproblemen als trauma's en dergelijke.

Susan Marenoff van het museum laat weten vereerd te zijn dat prins Harry ’de verhalen van deze helden wil eren en deze kracht wil bijzetten door aandacht te blijven vragen voor mentale gezondheidssteun’.

Unbroken

Naast de vijf militairen krijgt ook Jon Bon Jovi een onderscheiding. De rocker maakte in 2019 het nummer Unbroken, waarmee hij veteranen eerde die kampen met een posttraumatische stressstoornis. Vorig jaar nam de Amerikaan het nummer onder toeziend oog van Harry samen met het Invictus Choir opnieuw op in de Abbey Road Studio in Londen.

Dit koor, dat voortvloeit uit de Invictus Games Foundation, bestaat uit Britse oorlogsveteranen die kampen met psychisch of lichamelijk letsel. Prins Harry is initiatiefnemer van de Invictus Games, een sportevenement dat door de stichting wordt georganiseerd voor veteranen die psychisch of lichamelijk gewond zijn geraakt in het leger.