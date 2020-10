Gesterkt door prinses Delphine: Vlaamse vrouw eist dna-test van koning Juan Carlos

De 54-jarige Sartiau strijdt al jaren om erkenning maar in 2015 wees het hooggerechtshof in Madrid haar eis om een vaderschapstest af. Er was onvoldoende bewijs, zo werd destijds geoordeeld.

Gesterkt door het succes van haar landgenote Delphine, die zichzelf sinds begin deze maand prinses van België mag noemen na een jarenlange strijd met koning Albert, wil Sartiau nu een nieuwe poging wagen. De Gentse is naar eigen zeggen in het bezit van een brief die aantoont dat Juan Carlos haar vader is.

De moeder van Sartiou zou in 1965 een affaire met Juan Carlos hebben gehad in het Spaanse Marbello. Hij was toen nog prins. Eerder stelde Sartiau dat ze geen geld of titel hoeft, maar dat ze alleen duidelijkheid wil.

De gepensioneerde Juan Carlos verblijft sinds begin augustus in het buitenland om zijn zoon koning Felipe wat lucht te geven omdat Juan Carlos bijna dagelijks negatief in het nieuws kwam wegens vermeende omkoping en corruptie. In Zwitserland en bij het Spaanse Hooggerechtshof lopen onderzoeken naar de geldstromen rond de koning-emeritus, maar hij is niet in staat van beschuldiging gesteld en wordt ook niet als verdachte aangemerkt.