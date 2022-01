Douwe Bob over zwangerschap ex-vriendin: ’Het is wat onorthodox’

De zanger vertelt aan RTL Boulevard dat Loes, met wie hij ook geen relatie heeft, zwanger werd in de tijd dat hij en Anouk uit elkaar waren. Douwe Bob en Anouk probeerden naar eigen zeggen al bijna drie jaar zwanger te worden. „Dat was natuurlijk ook best wel heftig voor Anouk.” Vijf maanden geleden was het dan toch raak.

Toch is er geen negativiteit tussen Loes en Anouk. „Ze gunnen het elkaar van harte. Er is totaal geen wrok.” Douwe Bob en Loes waren er vanaf de aankondiging van de zwangerschap al duidelijk over dat zij geen relatie met elkaar hebben. Ook met Anouk heeft hij geen relatie. „Ik weet in ieder geval dat ik veel van Anouk houd”, aldus de zanger.