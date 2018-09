Marijke Helwegen gelooft in sprookjes

Volgens Marijke is het duidelijk waarom zij is uitgekozen om dit te mogen doen. „Omdat ik ook 65 jaar ben en blijf (forever 65).” En zo kan ze nog wel meer redenen opnoemen. „Omdat de Efteling en ik beiden pretenderen dat we leeftijdsloos zijn, wij blijven jong van geest.”

Ⓒ Efteling

Ze is van mening dat ook zij, net als de Efteling, zichzelf blijft vernieuwen. „ook de Efteling geeft zichzelf geregeld een Facelift cadeau en wel in overdrachtelijke zin om jong en eigentijds te blijven. De Efteling bedenkt steeds weer nieuwe dingen/acts voor jong en oud.”

Ⓒ Efteling