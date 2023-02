Matthew McConaughey spreekt stem Elvis in voor nieuwe Netflix-serie

In de fictieve animatieserie probeert Elvis, naast zijn bestaan als zanger, in de rol van spion de wereld te redden. Het idee voor de serie komt uit de koker van de Amerikaanse zanger John Eddie en Priscilla Presley, de ex-vrouw van de in 1977 overleden King of Rock and Roll.

Voor McConaughey is dit niet de eerste productie waarvoor hij een stem inspreekt. In 2021 vertolkte hij nog de stem van een van de hoofdpersonages in de animatieserie Sing 2.