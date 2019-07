Pauw sluit seizoen af met 814.000 kijkers

Op prime time schakelden de meeste mensen vrijdag in op Polizei Potsdam op NPO 1 (582.000 kijkers). RTL 4 scoorde met The Best of The Voice Worldwide 571.000 kijkers en NPO 2 was de derde zender met Nederland op Film (497.000).

Voor de jaarlijkse zomercliffhanger van Goede tijden, slechte tijden zaten in de vooravond 775.000 mensen klaar. De RTL-soap trok er niet veel meer mensen mee dan gemiddeld dit seizoen. Twee jaar geleden trok de laatste aflevering van GTST voor de zomer nog bijna dubbel zo veel kijkers.