Man Marga Scheide overleden

Een paar weken geleden besloten Marga en Michiel eenmalig hun verhaal te doen aan Privé. Het stel had zijn ziekte bewust verzwegen voor de buitenwereld. „Tja, het is niet zo best met me. Maar het ergste vind ik het voor Marga. De wetenschap dat zij voor de tweede keer een man moet verliezen, is natuurlijk vreselijk. Maar dat is wél de realiteit”, vertelde Gunning destijds.

Hij hoopte in december zijn derde kleinkind nog in de armen te kunnen sluiten. De uitvaart zal in besloten kring plaatsvinden.