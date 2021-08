Regisseur veelbesproken Britney-docu: ’Ik kan me voorstellen dat ze boos is’

Stark zegt tegen The Hollywood Reporter niets dan empathie en steun te hebben voor Britney. „Toen we aan de film begonnen, hebben we het uiteraard gehad over bepaalde momenten die wellicht traumatiserend kunnen zijn voor Britney en haar familie. Maar, omdat er zo veel dingen zijn waaruit blijkt dat Britney tegen haar wil in in een hoek is gedrukt, wilden we dat juist duidelijk maken.”

Voorbeelden hiervan zijn volgens Stark de vele paparazzifoto’s waarop ze belachelijk wordt gemaakt. „We hadden haar graag zelf het woord gegeven om daarover te spreken, maar dat is niet gelukt. Ik kan me voorstellen dat ze boos is om de documentaire, maar nogmaals: het was onze bedoeling om kijkers meer context te geven over haar situatie, wat denk ik gelukt is.”

Nieuwe advocaat

De documentaire is genomineerd voor een Emmy Award en lijkt inderdaad veel te hebben losgemaakt. De 39-jarige zangeres, die al sinds 2008 aan de ketting wordt gehouden door haar vader Jamie, mocht onlangs zelf een nieuwe advocaat aanstellen van de rechter.

Deze nieuwe raadsman, Mathew Rosengart, gaat agressief te werk en heeft al een motie ingediend om curator Jamie te laten verwijderen. Ook wil hij de zitting van eind september naar voren te trekken en deze kwestie zo snel mogelijk te laten behandelen.