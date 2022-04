Johan Derksen na ophef over kaars-verhaal in Vandaag Inside: ’Ik kap ermee’

„Ik ben de veroorzaker van alle ellende. In een oprechte biecht over een heel serieus onderwerp, heb ik het verteld als een smeuïge anekdote. Daar leende het onderwerp zich niet voor”, begint Johan zijn relaas. „Vijftig jaar geleden heb ik een incident meegemaakt, niet voorbereid gooi je dat op tafel, de feiten klopten niet helemaal. Die kaars was zo groot en tussen die benen gezet. Ik ben te voorbarig geweest en dan breekt de pleuris uit. Het is een uitglijder van mij. Op tv is dat dodelijk. Vandaag heb ik de rekening gepresenteerd gekregen, ik ben overal ontslagen als een soort misdadiger.”

„Ik neem het voor mijn rekening, maar wie moet ik excuses aanbieden?”, vraagt Johan zich hardop af. Hij moest naar eigen zeggen donderdag zijn excuses van Talpa aanbieden voor het verhaal dat hij dinsdag vertelde. Op basis daarvan zou over de toekomst van het praatprogramma worden beslist. Daar wil hij niet op wachten. „Nou, die beslissing neem ik daarvoor wel”, zegt hij. „Het is mijn schuld.”

Stoppen

Johan wil de handdoek in de ring gooien en het programma verlaten. Hij wijst Wilfred en René erop dat ze volgens hem nog best de komende tien jaar samen verder kunnen met Vandaag Inside. Wilfred wil hier echter niets van weten en zegt: „Samen uit of samen thuis. Als jij er mee stopt, dan stoppen we allemaal.”

Aan het einde van het programma reageert Wilfred Genee vertwijfeld of het echt de laatste uitzending van Vandaag Inside is met Johan. Wanneer Johan gevraagd wordt of dit daadwerkelijk de laatste keer is, antwoordt hij: „Ze mogen van mij rustig zonder mij doorgaan hoor.”