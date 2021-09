Duister slot voor dramaserie ’Dertigers’

Een derde seizoen is al aangekondigd, en gezien de cliffhanger zal die van start gaan met meer duistere geheimen.

In de laatste aflevering steunen de vrienden Alex op de begrafenis van zijn vader. Lot heeft het erg moeilijk om in de buurt van Bart te zijn, nadat ze hebben besloten hun tienerkinderen te vertellen dat ze gaan scheiden. Als klap op de vuurpijl komt Lot tot een verrassende ontdekking. Saar, die terug is uit Parijs, lijkt iets te verbergen voor haar vriend Pieter.

Met genoeg nieuwe verhaallijnen zal de derde reeks worden ingegaan. Gastrollen waren er voor onder anderen Eric Corton en Abbey Hoes (vader en dochter) en Mustafa Duygulu. Die gaan we waarschijnlijk terugzien in alle ontwikkelingen rondom de vaste personages, gespeeld door Joy Wielkens, Justus van Dillen, Lykele Muus, Eva Laurenssen, Jelle de Jong, Gürkan Küçüksentürk, Leonoor Koster en Wieger Windhorst. Dertigers is een bewerking van het Vlaamse origineel, met dezelfde naam. Bij onze zuiderburen is een vierde seizoen al in de maak.

Dertigers is donderdag te zien om 22.10 uur op NPO 3.