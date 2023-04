Kinderen voor Kinderen brengt herdenkingslied uit

Twee Minuten Stilte legt op een begrijpelijke manier uit waarom we op 4 mei twee minuten stil zijn en waarom het belangrijk is om te herdenken. Het maakt een beladen onderwerp bespreekbaar en draagt bij aan het besef dat vrijheid niet is iets dat je voor lief kunt nemen, meldt BnnVara.

Het kinderkoor treedt op 4 mei voor het eerst op met het nummer tijdens de Nationale Kinderherdenking in Madurodam in Den Haag. De videoclip van Twee minuten stilte verschijnt op 14 april.