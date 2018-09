Minder kijkers voor Gordon en Estelle

Dat blijkt uit de cijfers van Stichting Kijkonderzoek. Gordon Heuckeroth en Estelle Cruijff gaan in het programma op budgetvakantie. Gordon stelde van tevoren te rekenen op ’torenhoge kijkcijfers’ en ’er een heel goed gevoel over te hebben. Het is fris, nieuw en heeft een heel ander soort humor’.

De RTL4-coryfee was eerder deze week in het nieuws vanwege een rechtszaak die een ex-partner tegen hem had aangespannen. Gordon zou de man hebben geslagen en hem meerdere malen fysiek en verbaal hebben geïntimideerd. Gordon zou onder meer onder invloed van alcohol zijn geweest.

De best bekeken programma’s van de donderdagavond waren traditiegetrouw het NOS Journaal (1,6 miljoen kijkers) en Dokter Deen (1,4 miljoen).