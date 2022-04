Linda Hakeboom bang dat kanker terugkeert: ’Deze ziekte is een rotzak’

„Ik ben soms bang dat het terug is. Dat de kanker weer om zich heen aan het slaan is. Het idee dat het zomaar ineens weer kan gaan groeien is best een zware”, deelt Hakeboom op Instagram. „Als ik een pijntje voel, kan ik dat niet meer negeren zoals vroeger. Een pijntje is niet meer licht, een pijntje weegt ineens zoveel als m’n leven. En dat is best zwaar.”

„Want wat als het terug is? Hoe zal het voelen als dat moment zich ooit zal aandienen? Niemand kan mij zeggen of de chemo’s, bestralingen en operatie genoeg waren. Of er nog ergens een celletje ligt te wachten tot ’ie weer aan kan vallen. Deze ziekte is een rotzak.”

Het maakt het leven echter ook heel waardevol, vindt Hakeboom. „Leven is zoveel meer dan je druk maken om iemand die je afsnijdt op het fietspad, dan chagrijnig te blijven op iemand die z’n karretje voor de jouwe duwde in de supermarkt.”