Voor het eerst alle Kardashians aanwezig op het Met Gala

Voor Kourtney en Khloé is het de eerste keer dat zij bij het Met Gala zijn. Kourtney neemt haar verloofde Travis Barker mee. Ook de nieuwe vriend van Kim, Pete Davidson, is aanwezig tijdens Fashion’s Biggest Night.

Niet lang geleden was niemand van de Kardashian-familie welkom op het Met Gala, dat georganiseerd wordt door Vogue. Het gerucht ging dat hoofdredactrice Anna Wintour de familie zag als „smakeloze realitysterren.”

De eerste keer dat iemand uit het gezin naar het gala mocht komen was in 2013, toen Kim - die destijds zwanger was van dochter North - met haar inmiddels ex Kanye West meeging.