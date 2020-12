Voor Chantal Janzen gaat ’jarenlange wens’ in vervulling

Het programma heet Beat the Champions en is gebaseerd op een Brits format, waarin deelnemers het solo opnemen tegen een team van vijf ’superquizzers’ met hun eigen expertise en via verschillende rondes maximaal 50.000 euro kunnen winnen.

Chantal Janzen: „Al jaren heb ik de wens om een spannende kennisquiz te presenteren. Daarom kijk ik er enorm naar uit om mijn tanden in ’Beat The Champions’ te zetten en deze tak van sport te gaan beheersen.” Eerder presenteerde ze wel de spelletjesquiz Oh, wat een Jaar, die ze van Linda de Mol overnam nadat die naar SBS6 vertrok.

Wie de Champions zijn, wordt op een later moment bekendgemaakt. Het programma wordt vanaf 3 januari uitgezonden op zondagavond om 20.00 uur.