Is dit…?! Ja, dat is Pamela Anderson!

Pamela speelt in New York de rol van Roxie Hart in de hitmusical Chicago. En dat doet ze met groeiend zelfvertrouwen.

Ze zegt: „Elke dag wordt mijn stem sterker en de choreografie valt ook op zijn plek. We doen de originele – ze houden niet echt rekening met me – en ik vind het geweldig. Ik geniet er met volle teugen van!”

Het mag haar debuut zijn en menig criticaster had bij voorbaat zijn twijfels, maar Pamela houdt zich prima staande in de theaterwijk van de wereld. Uit het publiek krijgt zij zelfs een grote bos rozen. „Een heleboel energie”, zegt de 54-jarige actrice.

De naam van de tv-ster van weleer verscheen de afgelopen tijd weer in het nieuws door de miniserie Pam & Tommy, die haar sekstape-affaire uit de jaren negentig oprakelde. „Toen zat ik net in de zware repetities van Chicago. Er is dus een hoop van die commotie langs mij heen gegaan.”