Dr. Luke boekt zege in smaadzaak tegen Kesha

Kesha en Dr. Luke voeren al jaren een juridische strijd. De zangeres stelt dat ze psychisch en seksueel is misbruikt door de producent, die eigenlijk Lukasz Gottwald heet, en daardoor niet meer voor hem kon werken. Dr. Luke heeft altijd ontkend en stelt dat Kesha hem van wangedrag heeft beschuldigd om onder haar contract uit te komen.

Begin 2016 stuurde Kesha een berichtje aan Lady Gaga, waarin ze beweerde dat de producent niet alleen haar, maar ook Katy Perry had verkracht. Gaga liet zich daarna negatief over Dr. Luke uit in de pers. De rechter oordeelde dat het bericht smaad was, omdat er geen bewijs voor is en Perry zelf heeft ontkend ooit slachtoffer te zijn geweest van misbruik door Dr. Luke.

Dikke huid

De rechter verwierp ook het argument van de advocaten van Kesha, dat Dr. Luke een publiek figuur is en daardoor een dikke huid moet hebben. Ze stelde dat alhoewel de producent in een business werkt die in de spotlight staat, hij zelf nooit de publiciteit op heeft gezocht.

De advocaten van Kesha gaven donderdag tegenover Variety aan dat ze in beroep gaan tegen de uitspraak.