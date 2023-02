Hit Duitse superster Helene Fischer meer dan 100 miljoen keer bekeken

Het lied kwam uit in 2013 en was afkomstig van haar zesde album Farbenspiel. In zowel Duitsland als Oostenrijk was het in 2014 de best verkochte single van het jaar. In Nederland kwam de populariteit van het lied pas een paar jaar later. De afgelopen jaren stond Atemlos durch die Nacht standaard hoog in de Radio 2 Top 2000.

De 38-jarige Fischer is in Nederland vooral bekend onder wintersporters. Atemlos durch die Nacht wordt vrijwel altijd tijdens de après-ski gedraaid. In Duitsland hoort de zangeres tot de allergrootste artiesten van dat land. Wereldwijd verkocht ze 15 miljoen albums.