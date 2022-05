William en Catherine aanwezig bij première Top Gun: Maverick in Londen

In Top Gun: Maverick neemt Tom Cruise 36 jaar na Top Gun 1 opnieuw de hoofdrol van piloot Pete ’Maverick’ Mitchell op zich. In de nieuwe film moet hij een nieuwe lichting piloten trainen voor een speciale missie.

Het langverwachte vervolg op de hit uit 1986 is door de coronapandemie meerdere keren uitgesteld en zou aanvankelijk al in 2019 uitkomen. Vorige week was de wereldpremière in San Diego. Cruise kwam toen op een zeer speciale manier aan. De 59-jarige acteur arriveerde per helikopter bij het USS Midway Museum, waar fotografen, pers en fans op hem stonden te wachten.

Top Gun: Maverick is in Nederland vanaf 26 mei te zien in de bioscoop.