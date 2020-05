Ilse DeLange voor het eerst solo in Duitse hitlijst

Ilse, die momenteel in de Duitse versie van Beste zangers te zien is, schreef het album vooral met het oog op een mogelijke doorbraak in Duitsland. Dinsdag stond zij centraal in Sing Meinen Song, wat al direct te zien was in de iTunes-charts. Verschillende albums en singles werden volop gedownload na de uitzending.

Ilse deed vorige week bovendien mee met Free European Song Contest, het Duitse alternatief voor het Eurovisiesongfestival. Ze werd tweede.

Common Linnets

Als onderdeel van The Common Linnets stond Ilse overigens al wel in de Duitse hitlijsten. Zowel het eerste als het tweede album kreeg een notering.

Changes doet het ook in Nederland goed. De plaat komt hier binnen op de vierde plaats van de Album Top 100.