Burenruzie Albert Verlinde en Connie Witteman: ’Ik trek haar door trappenhuis’

De uitspraken van Rutte zorgden voor een run op vakanties naar bijvoorbeeld Curaçao en Connie Witteman snapt daar niets van. Op Instagram uitte ze haar verbazing en voegde daaraan toe: „Rutte, je zit te k*tte.”

Albert Verlinde reageerde in Shownieuws zondagavond geïrriteerd op de uitspraken van zijn buurvrouw Connie. „Ik was niet thuis gelukkig, want ik had haar echt door het trappenhuis getrokken. Waarom doe je dit nou, dit heeft toch geen zin? Dit is toch niet Rutte die zegt dat het niet kan?”.

Op haar beurt heeft Connie op Instagram met verbijstering gereageerd. „Albert...Sorry? Heeft alleen de pers vrijheid van meningsuiting? IK BEN IN SHOCK...omdat Albert Verlinde gisteravond bij het late shownieuws bekendmaakte, dat ’als hij mij tegenkomt”(hij woont naast mij) HIJ MIJ DOOR HET TRAPPENHUIS ZAL TREKKEN...’. Omdat hij het er niet mee eens is wat ik vandaag op mijn insta heb gezegd... omdat ik niets meer van de regels snap.”

Ze herhaalt nog maar eens haar onbegrip over de coronaregels waarbij aan de ene kant geadviseerd wordt om allemaal thuis te blijven en aan de andere kant vakantie naar het Caribisch deel van Nederland wel wordt toegestaan. Ook stuit het haar tegen de borst dat Albert Verlinde volgens haar suggereerde dat Nederlanders zich niet aan de regels zouden houden.

„En... als al die duizenden mensen dan weer terug komen, worden zij dan eerst getest voordat ze ons land weer binnenkomen en/of gaan ze dan in quarantaine?? En anders... beginnen we dan in januari weer aan een 3e (lockdown, red.)?? Sorry, maar ondanks dat Albert Verlinde mij en plein publique gisteravond in het late shownieuws liet weten ’mij door het trappenhuis te willen trekken’ begrijp ik het nog steeds niet!!”

Ze krijgt veel bijval van haar fans, die zowel het advies van Rutte als de uitspraken van Verlinde afkeuren.