Don Diablo maakt muziek interactieve theatershow ’Forever Young’

In november start Fourmation Entertainment met de eerste previews van deze show die uit de koker komt van Sjoerd van Schooten, die hiervoor werkzaam was als executive producer bij Stage Entertainment. Schrijver en trendwatcher Mabel Nummerdor is co-writer van het scenario. Don Pepijn Schipper (Don Diablo) is aangetrokken voor de muziek en verder werken ook choreograaf Anthony van Laast (die hier onder meer aan Tina de musical en Petticoat heeft meegewerkt) en danser Timor Steffens (die destijds in de This is it-tour van Michael Jackson mee zou dansen) mee aan de productie.

Futuristisch

Forever Young gaat over de superster Liam Nova, die op weg naar zijn persoonlijke succes steeds verder verwijderd raakt van zichzelf en de mensen om hem heen. Volgens Don Diablo erg herkenbaar: „Het verhaal staat heel dicht bij me. Als artiest ervaar ik al jarenlang de lichte en de schaduwkanten van de moderne tijd. We leven in een periode waarin alles mogelijk lijkt te zijn, maar voor die eindeloze mogelijkheden betalen we de prijs van een constant aanwezige druk. De digitale revolutie biedt veel kansen, maar ook minstens evenveel uitdagingen. Mentale gezondheid is een belangrijk thema waar we met z’n allen aan moeten blijven werken. Forever Young is een next generation love story, die we verpakken in een one of a kind futuristische theatershow. We willen het publiek niet alleen raken in het hoofd maar vooral ook op een speciale plek in hun hart.”

Danser Timor Steffens verheugt zich met name op de ’nieuwe’ vorm: „Er is in Forever Young geen scheiding tussen publiek en cast. En dat maakt het creatief heel erg uitdagend. Dansers uit verschillende disciplines en in diverse rollen, twee talentvolle hoofdrolspelers en het publiek als ensemble: daar maken we het verhaal mee. De techniek, audio, video, en special effects maken het interactieve karakter compleet. Dit wordt echt een next level show en ik kijk er enorm naar uit om de bezoekers mee te nemen in dit visuele spektakel, ze aan het denken te zetten en in beweging te krijgen.”

Via de website foreveryoungtheshow.com kan het publiek zich inschrijven voor de exclusieve pre-sale. In 2022 zal de show voor het grote publiek te zien zijn.