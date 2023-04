Premium Het beste van De Telegraaf

Entertainer wilde na huwelijk zelfs de naam Rozario aannemen… Gavin: ’Hierdoor ging mijn verloving met Gordon zo snel mis’

Door Evert Santegoeds en Edwin Bredius Kopieer naar clipboard

Even verrassend als de bekendmaking van hun verloving, kwam er eerder deze maand een einde aan de relatie van Gordon met Gavin Rozario. Ⓒ Instagram

Hij was tot over zijn oren verliefd en wilde, toen zijn laatste vriend Gavin hem op de Malediven ten huwelijk had gevraagd, zelfs Gordon Rozario gaan heten. Maar zoals gewoonlijk liep het weer anders bij de entertainer, die nu terug in Amsterdam, in zijn eentje, zijn wonden likt. Gavin is niet meer verliefd of verloofd, maar enkel nog verbijsterd. In gesprek met Privé vertelt de Australiër waar het allemaal misging en waarom hij de onstuimige relatie verbrak.