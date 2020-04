Grammy Museum eert Amy Winehouse met evenement op Instagram

Tijdens het evenement worden interviews gehouden met mensen die de in 2011 overleden Winehouse goed kenden, zoals haar styliste Naomi Parry en haar goede vriendin Catriona Gourlay. Zangeres JoJo zal vertellen hoe Winehouse haar eigen muziek heeft beïnvloed. Het evenement is te volgen via de officiële Instagrampagina van het Grammy Museum.

Het evenement is een verlengstuk van de tentoonstelling over Winehouse in het Grammy Museum in Los Angeles. Oorspronkelijk zou de tentoonstelling tot april in het museum te zien zijn, maar door de coronamaatregelen in de Verenigde Staten moest het museum de deuren sluiten. Na afloop wordt ook de virtuele versie van de tentoonstelling onthuld, die tot 1 mei online te zien zal zijn.