Lily Collins trots op vader Phil na laatste optreden Genesis

„Om getuige te zijn geweest van deze laatste show is een gebeurtenis die ik voor altijd in mijn hart zal bewaren”, aldus Lily. „Bedankt voor de herinneringen Genesis. En bedankt papa dat je zo’n inspiratiebron voor mij bent”, schrijft Lily over haar vader Phil. „Vijftig jaar verder en ook komende generaties zullen jouw muzikale nalatenschap meekrijgen.”

Phil zelf vond het laatste optreden van zijn band ’een hele bijzondere avond’, zei hij zaterdagavond tegen het aanwezige publiek in de O2 Arena in Londen. De band trapte de reünietournee vorig jaar af en zaterdagavond was de laatste show van Genesis. Begin deze week konden Nederlandse fans al afscheid nemen in Ziggo Dome in Amsterdam.

Collins, Tony Banks en Mike Rutherford gingen voor het eerst in veertien jaar weer samen op tournee. Collins nam daarbij niet plaats achter het drumstel. Hij zat in een stoel vanwege lichamelijke problemen.