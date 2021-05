Twitter doet Bollywoodactrice in de ban wegens haatzaaien

Ranaut riep Modi via een tweet op de winnaars van de verkiezingen in de deelstaat West-Bengalen ’te temmen’. Ze beschuldigde de winnaar, de lokale premier Mamata Banerjee, ervan gewelddadige aanvallen op haar verslagen tegenstanders te hebben gepleegd. Banerjee heeft die aanvallen ontkend.

Twitter bevestigt dat Ranauts account op zwart is gezet: „We zijn duidelijk geweest dat we strenge maatregelen zullen nemen tegen gedrag dat de potentie heeft schade te berokkenen. Het account is permanent geschorst wegens herhaalde overtredingen van de Twitter-regels, specifiek ons beleid inzake haatdragend gedrag en beledigend gedrag.”

Ranaut, een winnares van verschillende nationale filmprijzen, hekelde de actie van de dienst. „Twitter heeft mijn punt alleen maar bewezen. Het zijn Amerikanen, en door geboorte voelt een blank persoon zich gerechtigd om een ’bruin’ persoon tot slaaf te maken. Ze willen je vertellen wat je moet denken, spreken of doen. Mijn hart gaat uit naar de mensen van deze natie die al duizenden jaren worden gemarteld, geknecht en gecensureerd en er komt nog steeds geen einde aan het lijden”, zei ze.