Villa Epstein in Palmbeach wordt vernietigd

Projectontwikkelaar Todd Michael Glaser zegt tegen hen dat hij een contract getekend heeft om de villa van de erven Epstein te kopen. Als die deal volgende maand rond komt, dan mogen de bulldozers wat hem betreft direct beginnen met het slopen van het gewraakte pand. „Palm Beach zal blij zijn dat het weg is”, meent hij. In juli werd de poort nog in bloedrode letters geschreven: ’Vertrokken, maar niet vergeven’.

Epsteins villa werd in juli te koop gezet voor zo’n 18 miljoen euro. Glaser wist het stulpje op de kop te tikken voor ’slechts’ 15,4 miljoen euro. Het huis ligt op steenworp afstand van Mar-a-Lago, het domein van de Amerikaanse president Donald Trump.

In de Netfllix documentaire Jeffrey Epstein: Filthy Rich is de villa duidelijk in beeld gebracht. Zijn enorme woning in Manhattan in New York is nog op de markt voor een vraagprijs van maar liefst 75,5 miljoen euro.