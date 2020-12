’Monique had bijna huwelijksaanzoek gemist’

„Ze maakte het ons wel lastig”, zegt cameraman Jaap, die het huwelijksaanzoek op beeld vastlegde, in de podcast. „Telkens als we een plan hadden gemaakt, veranderde Monique dat. Ze maakte telkens kleine aanpassingen, waardoor wij ook weer moesten aanpassen.”

Ondanks dat er om het benefietgala zo echt mogelijk te laten lijken er een speciaal programmaboekje was gemaakt en Monique veel vragen stelde, blijkt nu dat bijna alles voor niets was geweest. De reden? „Monique had zich verslapen voor die dag”, aldus Jaap, die vervolgens uitlegt dat ze even een dutje was gaan doen.

Lees in de nieuwe Privé die nu in de supermarkten ligt alles over de trouwplannen van André en Monique.