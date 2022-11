’Buren probeerden Aaron Carter te redden’

TMZ laat zondag weten een audioclip te hebben ontvangen van het telefoongesprek dat de huishoudster van Aaron Carter voerde met de hulpdiensten. Daarop zou te horen zijn dat ze om hulp schreeuwt, omdat de zanger niet meer reageerde. De operator geeft vervolgens aan hulpdiensten door dat er direct een eenheid naar het huis moet gaan. Ze maakt tevens melding van ’geschreeuw door een vrouw’ en maakt een cryptische verwijzing naar ’in het bad’.

De buren van de zanger verklaren aan The Sun dat ze iemand hoorde schreeuwen vlak voordat er hulp kwam. Een andere buurman, een lokale persfotograaf vertelt aan de krant dat hij op zijn politiescanner een oproep had gehoord dat er een man in een badkuip was aangetroffen die niet meer reageerde. Hij stuurde daarop zijn vrouw, die verpleegster is, naar Carters huis in de hoop hem te kunnen redden met behulp van haar defibrillator.

„We bonsden op de deur. Een vrouw deed open en ze schreeuwde dat hij dood is. Ze wilde ons niet binnenlaten, omdat ze de politie al had gebeld”, verklaart de buurman.

Tegen de tijd dat hulp ter plaatse was, bleek Aaron al overleden. De autoriteiten hebben nog geen officiële doodsoorzaak vrijgegeven, maar bronnen hebben aan TMZ laten weten dat zijn drugsgebruik in het verleden zal worden onderzocht. Vrienden van de zanger zouden volgens een bron van The Sun vermoeden dat het om een overdosis gaat.

