’Marokkaanse bruiloft’: Zwijmelen volgens het boekje

Wat: romantische komedie

Regie: Johan Nijenhuis, Mina El Hannaoui

Met: Soumaya Ahouaoui, Walid Benmbarek, Nabil Aoulad Ayad

„Een man vind je niet met een wetboek”, hoont een tante van Yasmine. De rest van de familie lacht mee: een kookboek, dáármee krijg je als vrouw natuurlijk succes in de liefde. Aan zulk conservatief advies heeft de vrijgezelle advocaat een broertje dood. Liever stort ze zich op een zaak rondom oud-klasgenoot Samir (Walid Benmbarek), die terechtstaat vanwege een autodiefstal. Intussen lijkt vooral de steenrijke Ibrahim (Nabil Aoulad Ayad) kans te maken op haar liefde. Hoewel deze snoevende chirurg met blitse sportwagen misschien minder charmant is dan hij lijkt.

Ontdekking

In deze variatie op Toscaanse bruiloft (2014) Nijenhuis deelde de regie met Mina El Hannaoui, om zo vooroordelen over vrouwen en moslims van een authentieke kant te benaderen. Dat lukt helaas minder goed dan het vergelijkbare Meskina van vorig jaar. Marokkaanse bruiloft volgt grotendeels het sjabloon dat we al in 1001 romkoms tegenkomen. Een speelduur van bijna twee uur, inclusief uitgesponnen crisismomenten, voelt dan te lang. Maar gezegd moet worden dat de casting helemaal op orde is. Vooral hoofdrolspeelster Soumaya Ahouaoui blijkt in haar bioscoopdebuut een ontdekking.

✭✭✩ (2,5 uit 5)