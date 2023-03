Acda en de Munnik geven twee extra reünieconcerten in Amsterdam

Acda en de Munnik geven nog twee extra concerten in de Ziggo Dome in Amsterdam. Thomas Acda en Paul de Munnik geven ook op vrijdag 15 en zaterdag 16 december een show, naast de drie reünieconcerten op 26, 27 en 28 oktober in de Amsterdamse concerthal. De kaartverkoop gaat donderdagochtend van start.