Harvey Weinstein: van Hollywood naar de hel

Harvey Weinstein arriveert bij de rechtszaal, waar de jury na vijf dagen beraadslagen tot een oordeel is gekomen. Ⓒ AFP

Uiteindelijk bleek de jury in New York er toch nog vijf dagen over te moeten doen om een van Hollywoods grote filmproducenten van de laatste decennia te veroordelen voor seksueel wangedrag. Harvey Weinstein, feitelijk de aanstichter van de hele #MeToo-affaire, werd maandag schuldig bevonden aan aanranding en verkrachting.