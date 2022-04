Pamela Anderson voelt zich voor het eerst ’gerespecteerd en vereerd’

„Ik heb drie tassen met spullen gepakt en ben naar New York vertrokken. Daar was ik per dag tussen de zes en acht uur aan het repeteren: vier uur dans, een uur zang en twee uur acteren. Het was behoorlijk pittig maar ik wil dit zo graag dat ik me er volledig aan overgegeven heb. Wat ik me niet goed realiseerde is dat je stem natuurlijk ook een spier is, dus als je die elke dag traint wordt je stem krachtiger. Nu hoor ik mezelf weleens zingen en denk ik: ben ik dat? Ik verbaas mezelf soms”, vertelt Pamela opgetogen aan CNN.

Opmerkelijk genoeg werd de voormalig Baywatch-actrice elf jaar geleden al benaderd voor de rol. Toen bedankte ze voor die eer, omdat ze liever bij haar kinderen wilde zijn. „Ik wilde niet maanden van huis zijn en de jongens bij een nanny achterlaten. Maar ik had nooit gedacht dat de rol nog eens op mijn pad zou komen.”

Hoewel Pamela toch al een aardige carrière heeft, is ze behoorlijk nerveus voor haar debuut. „Dat zal in de komende dagen alleen maar erger worden. Het is allemaal live op het podium en dat heb ik nog nooit gedaan. Ik heb wel live gesproken bij de universiteiten van Oxford en Cambridge, dus hopelijk helpt die ervaring me. Ik heb er in elk geval ontzettend veel zin in en ik hoop dat deze rol het begin is van nieuwe, interessante dingen voor me. Ik voel me gerespecteerd en vereerd, dat heb ik niet eerder meegemaakt. Ik heb altijd geweten dat er meer in mij zat dan dat veel mensen dachten.”

Anderson is tot en met zondag 5 juni te zien in het Ambassador Theatre op Broadway in New York.