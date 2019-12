Recensie ’De Veleda voorspelling’

Thrillers die zich afspelen in Romeinse tijden zijn er in soorten en maten, denk maar aan het werk van Ben Kane, David Hewson, Robert Harris of Robert Fabbri. Deze laatste schreef een negendelige serie over keizer Vespasianus. De tijd van een van diens directe voorgangers, Nero, vormt het decor voor Chris Houtmans nieuwe boek. Het is het eerste van een trilogie, De Veleda voorspelling.