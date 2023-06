Gedrag Van der Sloot en Masmeijer in Nederlandse versie ’Faking it’

De serie start op zondag 2 juli met een aflevering over Joran van der Sloot. Geanalyseerd worden onder meer de beelden van het incident uit 2018 waarbij Van der Sloot na een uitzending van het tv-programma Pauw & Witteman een glas rode wijn in het gezicht van Peter R. de Vries gooit. Ook de in een auto gefilmde bekentenis van Joran over het lot van de verdwenen Amerikaanse scholiere Natalee Holloway wordt besproken.

De zaak Van der Sloot wordt in de Nederlandse Faking it specials verteld door misdaadjournalist Kees van der Spek. De zaak rond voormalig tv-presentator Frank Masmeijer, die in 2014 veroordeeld werd voor betrokkenheid bij een drugstransport in de Antwerpse haven, wordt uitgelegd door misdaadjournalist Thijs Zeeman. Politieman Jaap Visscher en journalist Ivar Penris doen dat voor de Deventer Moordzaak.