Dave Roelvink heeft babykamer klaar: ’Zo onwerkelijk’

De oudste zoon van zanger Dries Roelvink deelt in zijn Instagram Stories beelden van de kamer. Zo is te zien dat het wiegje en de commode al zijn ingericht voor zijn zoontje. Ook staan er knuffeltjes en is een muur behangen met dierenprint. „Zo onwerkelijk heb je in één keer een babykamer in je huis”, schrijft Dave.

Dave en zijn vriendin Jazzlyn maakten in april bekend dat ze hun eerste kind verwachten. De twee besloten een jaar geleden hun relatie nog een kans te geven. Het koppel was in 2015 uit elkaar gegaan.