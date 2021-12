Scheiding Arnold Schwarzenegger na tien jaar eindelijk rond

De reden dat de afhandeling zo lang duurde, is de verdeling van de gezamenlijke bezittingen. Bovendien zetten ze beiden geen vaart zetten achter de scheiding, ondanks dat ze al jaren apart van elkaar leefden. Dit meldt Entertainment Tonight.

Schwarzenegger en Shriver hebben samen vier kinderen: Katherine (32), Christina (30), Patrick (28) en Christopher (24). Toen bleek dat de acteur een buitenechtelijke zoon had verwekt bij de huishoudster van het paar, besloot Maria de eer aan zichzelf te houden en een scheiding aan te vragen. Hoewel deze zoon, de 24-jarige Joseph Baena, officieel erkend is door Schwarzenegger was het vertrouwen bij zijn ex-vrouw weg. Hoewel de twee altijd op goede voet met elkaar zijn gebleven was er geen sprake meer van een verzoening, waar Arnold nog een tijd op hoopte.

De scheiding is door een privé-rechter afgerond en details over de verdeling van hun gezamenlijke bezittingen zijn niet naar buiten gebracht.

Arnold en Maria ontmoetten elkaar in 1977 en trouwden in 1986 in Hyannis, Massachusetts, waar het familiehuis van de Kennedy’s staat. Shriver’s moeder Eunice was een zus van voormalig president John F. Kennedy.