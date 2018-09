Naomi Harris ziet Jamie Bell als nieuwe Bond

„Ik zou hem graag zien als nieuwe Bond”, vertelt Harris aan Celebretainment. Bell (32) speelde eerder grote rollen in onder meer Fantastic Four en Billy Elliot. Voorlopig komt hij nog niet voor op de favorietenlijstjes van fans. Namen als Idris Elba en Tom Hiddlestone zouden volgens fans een grotere kans maken op de rol van de Britse geheim agent.

Harris weet nog niet of ze zelf een rol krijgt in de nieuwe Bond-film, waarin Daniel Craig nog te zien is als hoofdrolspeler. De opnames voor 25e Bond-film starten deze zomer. „Ik zou zeer teleurgesteld zijn als blijkt dat er geen rol voor mij weggelegd is”, vertelt Harris aan The Sun. „Voorlopig hebben de filmmakers nog niks laten weten, maar dat is juist slim, want dan kunnen acteurs nog niets verklappen”, zegt de 41-jarige actrice met een knipoog.