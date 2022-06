Gordon zet huizen in Amsterdam en Zuid-Afrika te koop en blijft voorgoed in Dubai

Gordon geeft aan dat hij het ’gelukkigst’ is in Dubai en dat hij daar ’heeft gevonden wat hij zocht’. Dit heeft de zanger doen besluiten zijn woningen op de markt te brengen. „Ik ga verder en drie huizen op drie continenten is een beetje teveel van het goede.”

Het huis in Amsterdam-Noord, die Gordon nog maar net op de kop had getikt, staat te koop voor 3,5 miljoen euro. Het penthouse is 250 vierkante meter groot en kijkt onder andere uit op de A’DAM Toren. Voor de woning in Kaapstad (Zuid-Afrika), met een grootte van 315 vierkante meter, mag de koper 11.950.000 Zuid-Afrikaanse rand (700.000 euro) neerleggen.