Neef Taj verdedigt oom Michael Jackson in Amsterdam

De film van regisseur Danny Wu is bedoeld als tegengeluid op de documentaire Leaving Neverland, waarin de King of Pop werd beschuldigd van kindermisbruik. „Afgelopen jaar was heel zwaar. Het was een nachtmerrie”, zegt Taj Jackson tegen RTL Boulevard. „We hebben vanaf het begin gezegd dat het om geld gaat.”

Taj Jackson, die zelf in de boyband 3T zat, vecht al lange tijd tegen de publieke opinie waarin de in 2009 overleden Michael Jackson postuum wordt veroordeeld. Daarom is hij blij met de documentaire Square One van Wu. „Iedereen die de waarheid wil weten, moet naar deze documentaire kijken. Ik ben familie en dus denkt iedereen dat ik mijn oom verdedig. Maar dit komt van buitenaf, van iemand die echt onderzoek heeft gedaan.”

Interviews

Square One zoomt aan de hand van interviews met betrokkenen in op de allereerste beschuldiging van seksueel misbruik tegen Jackson door de familie Chandler in 1993. De tenlastelegging werd ingetrokken nadat Jackson volgens Amerikaanse media een miljoenenschikking had getroffen.