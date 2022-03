BN’ers over Oscar-klap: ’Beter had Jada zelf die tik uitgedeeld’

Claudia de Breij twittert dat er „iets tussen een klap voor je bek en het alternatief in moeten zitten.” Wel vindt ze het „verfrissend” dat er niet zomaar gelachen wordt om een flauwe grap. „Beter had Jada zelf die tik uitgedeeld”, eindigt ze haar tweet. Peter Pannekoek is opgelucht dat hij het Televizier Gala kon presenteren zonder klappen of stoten: „Blij dat ik het Televizier Gala al gedaan heb #WillSmith#KopieerGedrag”, schrijft hij op Twitter.

Martijn Koning deelde de video op zijn account waarop de klap te zien is met daaronder de tekst „Padoem Petsssss”, en een vuist-emoji. Ook Jan Kooijman laat van zich horen en verwijst naar komiek Ricky Gervais, bekend van After Life. Hij zou „bont en blauw zijn na zijn opening @ Golden Globes 2020.” „Hij maakte overigens wel betere grappen dan Chris Rock”, sluit Kooijman zijn tweet af.

Smith, die zelf was genomineerd in de categorie beste acteur, gaf Rock de klap nadat hij de vrouw van Smith vergeleek met G.I. Jane. Dat is een film waarin Demi Moore met gemillimeterd haar een militair met die bijnaam speelt. Jada Pinkett-Smith lijdt aan de haarziekte alopecia, een aandoening waardoor iemand gedeeltelijk of helemaal kaal wordt.