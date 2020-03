Thomas Berge start actie om voedselbanken te helpen

„Net als vele ondernemers, bedrijven, ZZP’ers en werknemers is een gedeelte van onze vrijheid afgenomen door het virus en ondervinden we allemaal de gevolgen van wat dit met zich meebrengt”, laat Thomas weten in een verklaring.

„Als een van de eerste mensen, ben ik, samen met veel collega’s helaas geforceerd om te stoppen met de passie die wij allemaal het liefste uitoefenen en dat is mensen vermaken door middel van onze muziek. Mensen raken met de verhalen die wij via liedjes mogen vertellen”, aldus de zanger. „Dus zat ik te denken hoe ik mijn passie van geven, en delen zonder muziek en het aanspreken van veel mensen via grote podia toch kan ombuigen naar een helpende hand om het goede voorbeeld te zijn zonder dat het de veiligheid van mij en andere gezinnen zou kunnen aantasten maar toch wel veel mensen kan bereiken”, gaat hij verder.

Gezien er al hard gewerkt wordt aan het tekort aan mondkapjes en ’de helden in de zorg dag en nacht bezig om de zieke mensen te helpen’, wilde hij ’koste wat het kost meer betekenen door een actie op te zetten waarmee we veel mensen kunnen helpen’. De zanger besloot zijn pijlen te richten op de voedselbanken. „Het mag niet zo zijn dat er kinderen en ouderen in ons land niet meer kunnen genieten van de service en hulp van de voedselbanken in Nederland. En daarom wil ik een movement opstarten die meedraagt aan de tekortkomingen op dit moment terwijl wij letten op de gezondheid van onszelf en anderen. Zo kan ik mijn passie voor het helpen, maar ook motiveren van mensen door muziek omzetten naar een stuk positiviteit en toch helpen.”

„Met de movement #wijblijventhuis, kunnen er door aankoop van een T-shirt honderden al dan niet duizenden mensen geholpen worden die wachten op de tekorten van de voedselbanken in Nederland”, legt hij uit. „Opbrengsten uit deze movement gaan rechtstreeks naar de voedselbanken in Nederland en door de goede logistieke achterkant van deze movement kan iedereen veilig thuis zitten en helpen we hopelijk veel mensen die in nood zijn of een tekort aan voedsel hebben”, besluit hij.