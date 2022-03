Docu over onbekend sluitstuk Tweede Wereldoorlog: ’Heel precair onderwerp’

Premium Sterren

De klap van Will Smith aan Chris Rock: typisch Hollywoodgedrag of verdiende loon?

Het was in één ’klap’ tv-geschiedenis en wat dat betreft zal de organisatie heus niet rouwig zijn om alle aandacht rond de klap die Will Smith tijdens de Oscar-ceremonie aan Chris Rock uitdeelde na een grap over zijn vrouw. Het publiek was echter behoorlijk geschokt en ook de reacties op sociale med...